"Медицинская реформа от Супрун до ср*ки". Москаль отказался извиняться перед главой Минздрава, видео

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль отказался извиняться перед министром здравоохранения Ульяной Супрун.

В интервью телеканалу 112 Украина губернатор заявил, что это перед ним должна извиниться глава Минздрава.

"Я не извинюсь. Первой должна она извиниться. Она сказала, что мы контрабандисты, что мы незаконно завезли, что врачи отказываются использовать. Каждую неделю дается в Минздрав листочек – наличие вакцин и сколько в остатке. Если Минздрав нам ничего не давал, это было видно, что на момент ее заявления с 8 тысяч доз в остатке оставалось всего 300 доз. Ну так, извините, куда делись остальные? Эта медицинская реформа, как у нас в горах говорят гуцулы: губная помада для губ, а медицинская реформа от Супрун до ср*ки. Так народ говорит. Где она была? Покажите, в каком селе? Почему я должен перед ней извиняться? Умные люди с умной психикой глупостей никогда не говорят", - заявил Москаль.

Напомним, инцидент спровоцировало нецензурное высказывание Москаля в адрес Супрун, за которое премьер Гройсман потребовал от него извинений. Конфликт возник после слов главы Минздрава о том, что вакцины от кори в Закарпатье не были растаможены должным образом и теперь не могут использоваться в медицинских учреждениях.