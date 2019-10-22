"Все свелось к распилу грантов": Тодуров объяснил суть медреформы в Украине

В декларациях с семейными врачами не прописаны права пациентов / 24tv.ua

Жители Украины вынуждены подписывать декларации с семейными врачами, в которых не прописаны права пациентов и качество обслуживания, заявил известный украинский кардиохирург, генеральный директор Института сердца Борис Тодуров.

"Семейные врачи получают относительно высокие зарплаты в 12-15 тысяч за подписанные декларации, а не за качество обслуживания пациентов и лечение, а за количество подписанных бумажек", - подчеркнул он в интервью на канале ZIK.

Он отметил, что электронная медицинская платформа e-Health, в которой собраны данные 20 млн людей в открытом доступе, принадлежит частным лицам, что противоречит закону о персональных данных.

"На нее потратили грантовые деньги, в результате она практически не работает, а ключи находятся в частных руках. Вся реформа свелась к распилу грантовых денег, но я пока не видел пациентов, которые бы сказали, что в результате реформы у них наладилось медобслуживание", - добавил Тодуров.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о судьбе медреформы.