"Желание подождать": в Минздраве заявили о "тормозах" медреформы

Зоряна Скалецкая / УНИАН

В Украине 1 апреля стартует второй этап медицинской реформы. По словам министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, разочарование людей тормозит внедрение изменений.

"Реформу тормозит разочарование и желание подождать, может все откатится назад", - сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в ток-шоу Право на власть на телеканале 1+1.

При этом она отметила, что медики привыкают к новым условиям работы, потому что поняли, что пути назад нет.

"У нас будет очень серьезный разговор с правительством и парламентом относительно того, что надо увеличивать бюджет", - отметила глава Минздрава.

Также она указала, что ограниченные ресурсы этот год будет сложным для реализации медреформы, но, если выдержим, в следующем году будет гораздо лучше.

Как ранее сообщал Главред, Кабинет министров перечислил медицинские услуги, которые останутся бесплатными после 1 апреля, когда стартует второй этап медреформы.