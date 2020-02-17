Кофе, еда и телефоны: Разумков распек нардепов из-за их поведения

Дмитрий Разумков / УНИАН

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков устроил разнос народным избранникам. Причиной стало то, что нардепы часто отвлекаются на личные дела в стенах парламента.

"Я думаю, что и вы об этом слышите, что людям иногда непонятно поведение народных депутатов, которое они наблюдают в сессионном зале. И насчет кофе, и насчет еды, и насчет того, что народные депутаты довольно часто занимаются своими собственными делами, то в телефонах, то еще в чем-то", – заявил Разумков в ходе согласительного совета.

При этом он указал, что часто слышит жалобы на поведение народных депутатов.

"Подошла учительница и говорит: "Ну смотрите, я так же, как и вы, хожу на работу, у меня рабочий день редко короче, чем день работы народного депутата в Верховной Раде. У меня нет времени, когда я проверяю тетради, общаюсь с родителями, детьми, заниматься собственными делами. У депутатов времени чуть больше?", – упрекнул парламентариев спикер Рады.

Кроме того, он призвал всех "слуг народа" работать так, чтобы подобных вопросов к парламентариям не было.

"Давайте делать так, чтобы нам не было трудно отвечать на такие вопросы, чтобы у людей не было таких вопросов, чтобы они видели, что народные депутаты работают в пользу этого государства, чтобы они это и видели, и чувствовали", – подчеркнул Разумков.

Как ранее сообщал Главред, в Киеве в ходе съезда партии Слуга народа была одобрена новая редакция устава, а также введен единый электронный реестр членства в партии.