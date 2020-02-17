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Коп под Киевом насмерть сбил пешехода: в полиции жестко отреагировали

17 февраля 2020, 15:58

Злоумышленника содержат в изоляторе, сообщили в полиции.

Полицейский, который устроил под Киевом смертельное ДТП, уволен – Новости Киева
Коп, который устроил под Киевом смертельное ДТП, уволен / УНИАН

В понедельник, 17 февраля, начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов приказал уволить из рядов Нацполиции сотрудника полка полиции особого назначения, устроившего под Киевом смертельную аварию.

Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Киевщине.

В ведомстве уточнили, что нарушитель уволен из рядов Нацполиции, в частности, за то, что он не предоставил пострадавшему в ДТП первую помощь.

"За нарушение служебной дисциплины, за совершение ДТП с тяжелыми последствиями, за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения... 17 февраля ... работника полка полиции особого назначения освобожден от НПУ", – отмечается в сообщении.

Полицейский, который устроил под Киевом смертельное ДТП, уволен – Новости Киева
Коп, который устроил под Киевом смертельное ДТП, уволен / Скриншот с kv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что 16 февраля под Киевом – в городе Бровары – пьяный сотрудник полиции на пешеходном переходе сбил двух мужчин. Один из пострадавших – 28-летний пешеход – погиб на месте происшествия.

Позже стало известно, что за рулем был один из руководителей взвода полка полиции особого назначения ГУ Нацполиции, его задержали.

новости Киева Андрей Небытов
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