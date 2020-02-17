Под Киевом пьяный коп влетел в пешеходов прям на зебре, есть жертва

В Броварах произошло жуткое ДТП с участием пьяного полицейского. Один из пешеходов погиб на зебре.
Под Киевом в городе Бровары полицейский, находясь вне службы, сбил двух человек на пешеходном переходе. В результате ДТП 28-летний пешеход погиб на месте происшествия, а еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу,
Пресс-служба Нацполиции уточняет, что полицейский за рулем автомобиля Nissan не сбавил скорость, приближаясь к переходу, и не остановился, чтобы отдать предпочтение пешеходам.
"После совершения ДТП, по словам очевидцев, водитель авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители", – сказано в сообщении.
Водитель имел признаки алкогольного опьянения. Он отказался от прохождения освидетельствования на приборе Драгер. На место происшествия копы вызвали сотрудников ГБР.
Глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов назначил служебное расследование по факту аварии.
Также отметим, brovary.net.ua уточняет, что ДТП случилось около 19:00 на ул. Киевской на пешеходном переходе у остановки "Радиостанция".
Виновник ДТП – якобы работник экс-спецподразделения Беркут. Пешеходы по "зебре" фактически уже пересекли дорогу на зеленый свет светофора, когда со стороны Чернигова на всей скорости в них "влетел" легковой автомобиль. Сайт также пишет, что в крови виновника аварии обнаружили около 3 промилле алкоголя, что является сильной степенью опьянения.
Ранее Главред писал, что селе Коты Яворовского района Львовской области спасатели достали из озера легковой автомобиль с телами четырех погибших.
"В воскресенье, 16 февраля, в 8:53 поступило сообщение, что на автодороге Рава-Русская – Судовая Вишня при въезде в с. Коты Яворовского района автомобиль "Audi-80" не справился с управлением и слетел в озеро", - говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, ранее на трассе Санкт-Петербург − Невель произошло ДТП, в результате погибли 8 человек. Там лоб в лоб столкнулись частный микроавтобус Mercedes и большегрузный автомобиль Volvo. По данным Telegam-канала Mash, погибшие украинцы ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга.