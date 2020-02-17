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Под Киевом пьяный коп влетел в пешеходов прям на зебре, есть жертва

17 февраля 2020, 00:13

В Броварах произошло жуткое ДТП с участием пьяного полицейского. Один из пешеходов погиб на зебре.

В Броварах пьяный коп сбил людей на переходе/ kv.npu.gov.ua

Под Киевом в городе Бровары полицейский, находясь вне службы, сбил двух человек на пешеходном переходе. В результате ДТП 28-летний пешеход погиб на месте происшествия, а еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу,

Пресс-служба Нацполиции уточняет, что полицейский за рулем автомобиля Nissan не сбавил скорость, приближаясь к переходу, и не остановился, чтобы отдать предпочтение пешеходам.

"После совершения ДТП, по словам очевидцев, водитель авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители", – сказано в сообщении.

Водитель имел признаки алкогольного опьянения. Он отказался от прохождения освидетельствования на приборе Драгер. На место происшествия копы вызвали сотрудников ГБР.

В Броварах пьяный коп сбил людей на переходе/ kv.npu.gov.ua
В Броварах пьяный коп сбил людей на переходе/ kv.npu.gov.ua
В Броварах пьяный коп сбил людей на переходе/ kv.npu.gov.ua
В Броварах пьяный коп сбил людей на переходе/ kv.npu.gov.ua

Глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов назначил служебное расследование по факту аварии.

Также отметим, brovary.net.ua уточняет, что ДТП случилось около 19:00 на ул. Киевской на пешеходном переходе у остановки "Радиостанция".

Виновник ДТП – якобы работник экс-спецподразделения Беркут. Пешеходы по "зебре" фактически уже пересекли дорогу на зеленый свет светофора, когда со стороны Чернигова на всей скорости в них "влетел" легковой автомобиль. Сайт также пишет, что в крови виновника аварии обнаружили около 3 промилле алкоголя, что является сильной степенью опьянения.

Ранее Главред писал, что  селе Коты Яворовского района Львовской области спасатели достали из озера легковой автомобиль с телами четырех погибших.

"В воскресенье, 16 февраля, в 8:53 поступило сообщение, что на автодороге Рава-Русская – Судовая Вишня при въезде в с. Коты Яворовского района автомобиль "Audi-80" не справился с управлением и слетел в озеро", - говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, ранее на трассе Санкт-Петербург − Невель произошло ДТП, в результате погибли 8 человек. Там лоб в лоб столкнулись частный микроавтобус Mercedes и большегрузный автомобиль Volvo. По данным Telegam-канала Mash, погибшие украинцы ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга.

ДТП новости Киева нацполиция
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