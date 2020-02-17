Смертельное ДТП в Броварах: ГБР задержало копа-виновника аварии

В Броварах пьяный коп сбил людей на переходе / Фото kv.npu.gov.ua

Появились новые данные относительно смертельного ДТП, которое произошло вечером 16 февраля в городе Бровары Киевской области.

В понедельник стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) задержало в порядке ст. 208 УПК одного из руководителей взвода полка полиции особого назначения ГУ Нацполиции после совершения им ДТП. В пресс-службе ГБР уточнили, что сотрудник полиции на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Досудебное расследование проводится по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал Главред, в воскресенье в Броварах полицейский, находясь вне службы, сбил двух человек на пешеходном переходе. В результате ДТП 28-летний пешеход погиб на месте происшествия, а еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

Пресс-служба Нацполиции сообщала, что коп за рулем автомобиля Nissan не сбавил скорость, приближаясь к переходу, и не остановился, чтобы отдать предпочтение пешеходам. По словам очевидцев, водитель авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие водители. Виновник смертельной аварии имел признаки алкогольного опьянения, однако отказался от прохождения освидетельствования на приборе Драгер.