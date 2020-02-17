В Днепре "крымский беглец" на Audi удирал от копов и сбил насмерть мужчину

В Днепре злоумышленники скрывались от копов на Audi и сбили насмерть мужчину / Скриншот с dp.informator.ua

В Днепре полицейские погнались за авто Audi, пассажир которого открыл задние двери и во время движения попросил правоохранителей о помощи – закричал "Помогите".

Водитель иномарки, как оказалось позже – "крымский беглец" – не реагировал на требования копов остановиться и пытался оторваться, нарушая правила дорожного движения, говорится на странице Патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook.

По данным ведомства, злоумышленник на перекрестке проспекта Слободского и улицы Воронежской водитель Audi не справился с управлением и сбил троих пешеходов – двух мужчин и ребенка, один из мужчин – отец ребенка – погиб.

В полиции добавили, что пострадавшие получили тяжелые травмы. После ДТП из Audi выскочили трое мужчин, двое бросились убегать, а третий – побежал к полицейским и просил о помощи.

"По его словам, неизвестные силой отстранили его от управления… Audi и везли в неизвестном направлении", – отмечается в сообщении.

Правоохранители задержали беглецов. У одного из задержанных и в иномарке нашли, по предварительным данным, боевые пистолеты.

Также стало известно, что лихач, который пытался скрыться от копов за рулем иномарки, находится в розыске крымской полиции по ст. 189 Уголовного кодекса – вымогательство.

Смертельное ДТП в Днепре: видео с места происшествия

Ранее сообщалось, что в городе Бровары (находится под Киевом) полицейский, находясь вне службы, на пешеходном переходе сбил двух человек. В результате аварии погиб 28-летний пешеход, а еще один пострадавший - 31-летний мужчина, получил травмы и попал в больницу.