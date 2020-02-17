"Му*ило, сученок нарвался": на Луганщине подрались помощник нардепа и депутат

В Северодонецке подрались помощник депутата Рады и депутат местного совета / pexels.com

В Северодонецке Луганской области помощник депутата Верховной Рады и депутат местного совета выясняли отношения на кулаках.

Как сообщили в пресс-службе полиции Луганской области, правоохранители открыли дело по факту драки перед зданием Северодонецкого городского совета.

После потасовки оба мужчины обратились в полицию с заявлениями о причинении телесных повреждений. Сведенья внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение", рассказали в областной полиции.

Как добавляет местное издание Час пик, драка произошла между депутатом Лисичанского горсовета Иваном Полупановым и северодонецким общественным активистом и блогером Вячеславом Шевчуком.

По словам Шевчука, в здании горсовета собиралась заседать территориальная избирательная комиссия, не имея кворума, чтобы принять присягу нового главы комиссии. К горсовету была вызвана полиция. В здание впустили только следственно-оперативную группу для переговоров. Помощникам народных депутатов отказали в доступе.

Позже к горсовету подъехал лисичанский депутат от "Оппоблока" Иван Полупанов. Шевчук начал задавать ему вопросы о целях приезда, но сразу же завязалась перепалка, переросшая в рукоприкладство.

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Напомним, ранее произошла драка между нардепом Ильей Кивой и одним из ветеранов АТО. Кива сидел за одним из столиков с компанией, после чего подошел к другому мужчине и нанес ему головой удар в лицо. В свою очередь, оппонент Кивы не растерялся и ударил нардепа в лицо, после чего Кива пошатнулся и едва удержался на ногах.

Позже стало известно, что генпрокурор открыл дело против Кивы за драку.