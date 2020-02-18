"А если война?": Зеленский неадекватно отреагировал на военную эскалацию - аналитик

Аналитик назвал реакцию Зеленского на обострение на Донбассе слабой / president.gov.ua

Реакция президента Зеленского, верховного главнокомандующего, на военную эскалацию - откровенно слабая и неадекватная.

Такое мнение высказал политический аналитик Александр Кочетков.

"Особенно, после крайне жесткого заявления штаба ООС, где указано, что наступление предприняли российские вооруженные силы. И если эта невнятность заявления — следствие смены главы президентского офиса, то симптомы явно настораживают. Вот интересно, Владимир Зеленский и Андрей Ермак собираются патрулировать нашу госграницу с теми боевиками, что напали на нас под Золотым, или есть какие-то "более миролюбивые"?", - отметил Кочетков.

При этом эксперт убежден, что "вялая" реакция Зеленского - следствие внутри- и внешнеполитических договоренностей.

"В частности, в обмен на снятие трех с лишним тысяч правок по закону о рынке земли Виктор Медведчук требует от президента уступок в мирном процессе. А без принятия закона о рынке земли в этом месяце подвисает очередной кредит МВФ. Без которого наша финансовая система может схлопнуться", - добавил Кочетков.

По словам аналитика, понять логику происходящего сложно.

Получается, что мы должны пойти на уступки России и Западу (по мирному процессу), чтобы сделать то, что необходимо Западу и России (продать нашу землю), и при этом еще и навешать себе на шею западных кредитов, которые непонятно как отдавать.

- подытожил Кочетков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание СНБО в связи с боями, которые разгорелись 18 февраля на Донбассе.

Глава государства заявил, что нынешнее обострение на Донбассе – это попытка сорвать мирный процесс, который начал хоть немного продвигаться.

"В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию. Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Воины Вооруженных сил Украины дали достойный отпор агрессору. К сожалению, с нашей стороны есть потери. По состоянию на сейчас бой завершен", - говорится в сообщении.