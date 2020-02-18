Попытка сорвать мирный процесс: у Зеленского срочно собирают заседание СНБО

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с боями, которые разгорелись 18 февраля на Донбассе.

Глава государства заявил, что нынешнее обострение на Донбассе – это попытка сорвать мирный процесс, который начал хоть немного продвигаться.

"В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию. Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Воины Вооруженных сил Украины дали достойный отпор агрессору. К сожалению, с нашей стороны есть потери. По состоянию на сейчас бой завершен", - говорится в сообщении.

Президент сообщил, "курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины".

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе во вторник утром, 18 февраля, боевики атаковали позиции украинских воинов в районе Новотошковского, Орехового, Крымского и Хутора Вильный. В пресс-центре штаба ООС сообщили, что враг обстрелял защитников Украины из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения - использовались 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, боевики попытались пересечь линию разграничения.

Позже стало известно, что бой закончился, погиб один защитник Украины, а четверо – получили легкие ранения.