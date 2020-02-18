Новый бой на Донбассе и потери: собраны главные подробности

На Донбассе сегодня произошел бой, есть потери / УНИАН

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе во вторник утром, 18 февраля, боевики атаковали позиции украинских воинов в районе Новотошковского, Орехового, Крымского и Хутора Вильный, завязался бой, среди наших воинов есть потери.

Враг обстрелял защитников Украины из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения – использовал 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и попытались пересечь линию разграничения, говорится на странице пресс-центра штаба Операции объединенных сил в Facebook.

"Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения ... Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дают адекватный ответ вооруженным формированием Российской Федерации…", – отмечается в сообщении.

Бой был под Золотым Луганской области, по предварительным данным, боевики атаковали взводный опорный пункт в зоне ответственности 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, и украинские бойцы ушли с этого небольшого участка фронта, сообщает ТСН.

Журналист Юрий Бутусов написал в соцсети, что бой был в Золотом – начался в 5 утра. "…ситуация на фронте очень тяжелая, грохот артиллерии прекрасно слышат жители Северодонецка, Лисичанска, Попасной", – добавил он.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики нарушали установленные режимы тишины, а украинские воины открывали ответный огонь. В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ поделились, что в 2019-м в результате боев на востоке Украины по обе стороны линии разграничения погибли по меньшей мере 18 гражданских.