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Бои на Донбассе: названо число жертв среди гражданских в 2019-м

26 декабря 2019, 16:47

На протяжении года на востоке Украины ранены свыше 120 гражданских, поделились в ОБСЕ.

В СММ ОБСЕ сообщили, что с начала 2019-го на Донбассе погибли 18 гражданских - Новости Донбасса
С начала 2019-го на Донбассе погибли 18 гражданских, сообщили в СММ ОБСЕ / УНИАН

На Донбассе с начала 2019 года в результате боев по обе стороны линии разграничения погибли по меньшей мене 18 гражданских.

В результате конфликта ранены более 120 гражданских, говорится в ответе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на запрос BBC News Україна.

По данным СММ ОБСЕ, ранения получили 127 человек.

"С начала 2019 года Специальная мониторинговая миссия подтвердила 145 жертв среди гражданского населения: 18 погибших, 127 раненых", - отмечается в материале.

Напомним, в начале декабря 2018 года в СММ ОБСЕ сообщили, что на востоке Украины погибли 43 гражданских, а ранены - 179. Ранее сообщалось, что боевики нарушали установленные режимы тишины, а украинские воины открывали ответный огонь.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Донбасс бои жертвы ОБСЕ
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