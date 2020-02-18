Бой на Донбассе закончился: названы потери украинских воинов и боевиков

Бой на Донбассе закончился, ликвидирован один боевик / УНИАН

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе закончился бой, который завязался между украинскими военными в районе Новотошковского, Орехового, Крымского и Хутора Вильный, погиб один защитник Украины, а четверо – получили легкие ранения.

В результате боя на Донбассе уничтожен один боевик, а пятеро боевиков – тяжело ранены, сообщил в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В ведомстве подчеркнули, что позиции украинских защитников не потеряны.

"Подразделения Объединенных сил предоставили адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией... Противник дал запрос на режим тишины", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром 18 февраля боевики на Донбассе обстреляли защитников Украины из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения и попытались пересечь линию разграничения, завязался бой.

СМИ писали, что бой был под Золотым в зоне ответственности 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, и украинские бойцы ушли с небольшого участка фронта.