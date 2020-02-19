В колледже Тернополя - массовое отравление учеников

Массовое отравление произошло в одном из колледжей Тернополя/ УНИАН

В Тернопольском профессиональном колледже с усиленной военной подготовкой – массовое отравление. Госпитализированы 12 учеников учебного заведения, все они употребляли пищу в столовой колледжа.

Об инциденте информация в ГосЧС поступила 19 февраля. По данным ведомства, у пострадавших 2003 - 2005 г.р. – пищевое отравление. Ученики колледжа госпитализированы в инфекционное отделение Збаражской ЦРБ.

Как сообщал Главред, 11 февраля с подозрением на пищевое отравление в Сколевскую центральную районную больницу доставили 10 взрослых и 4 детей. Все пострадавшие питались в гостинице Рандеву в с. Славское Сколевского района.