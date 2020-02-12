На популярном курорте Украины - массовое отравление: 14 человек в больнице

Массовое отравление произошло в Славском/ УНИАН

На одном из популярных горнолыжных курортов во Львовской области произошло массовое отравление. На больничных койках оказались 14 человек, в том числе и четыре ребенка.

Все пострадавшие питались в гостинице Рандеву в с. Славское Сколевского района. Как сообщает пресс-служба ГосЧС, 11 февраля с подозрением на пищевое отравление в Сколевскую центральную районную больницу доставили 10 взрослых и 4 детей.

На данный момент проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в Одессе после посещения школьной столовой в школе №11 в больницу обратилось 53 ученика. Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в результате отравления госпитализированы 5 детей. Кроме того, в Киеве семеро школьников попали в больницу из-за отравления медным купоросом.