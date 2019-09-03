В Киеве студенты массово отравились шаурмой

У госпитализированных - острая кишечная инфекция / Корреспондент

В Киеве зафиксировали массовое отравление шаурмой. На больничные койки попали семь студентов – все они покупали уличную еду в одном киоске.

Как сообщает пресс-служба полиции, некачественную шаурму продавали на улице Борщаговской. По состоянию на 22:00 2 сентября от врачей поступила информация о госпитализации семи человек, которые являются студентами одного из столичных вузов. Молодые люди объяснили врачам, что покупали шаурму в одном киоске, теперь у них - острая кишечная инфекция.

На место происшествия направили следственно-оперативную группу. После проведения первоочередной проверки следователи Соломенского управления полиции определятся с правовой квалификацией события.

Напомним, 2 сентября стало известно, что в Одесской области в поселке Авангард Овидиопольского района жители массово отравились шаурмой. 31 человек был госпитализирован в одесскую городскую клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом гастроэнтероколит. Позже число пострадавших возросло до 37 человек, 9 из них - дети.