Дрогобычский Эйнштейн: на Львовщине повесился известный профессор

Мужчина оставил предсмертные записки/ Фото polit.info

В Дрогобычском педуниверситете Львовской области лаборантка, которая пришла полить цветы, нашла повешенным 66-летнего профессора Богдана Винницкого.

Мужчина покончил жизнь самоубийством прямо в рабочем кабинете, оставил две предсмертные записки и сложенные в сумках вещи.

На одной из посмертных записок было написано: "Все, что мне принадлежит, содержится в трех сумках и пакете. Остальные – кафедральные вещи". В другой мужчина написал, что не может жить с постоянной головной болью, передает ТСН.

Винницкий проработал Дрогобычском педуниверситете 40 лет. Он был доктором физико-математических наук, профессором института физики, математики, экономики и инновационных технологий, возглавлял кафедру математики. Работы Винницкого публиковали за границей. У него было предложение продолжить свою научную деятельность в Австрии, Венгрии.

"Можно сказать, что это наш дрогобычский Эйнштейн. Любили его и в коллективе, и студенты", – рассказала ректор Дрогобычского педагогического университета Надежда Скотная.

К слову, коллеги неоднократно просили профессора обратиться к врачам из-за головных болей, но он отказывался.

У мужчины остались жена и две дочери. Конфликтов в семье не было.

Напомним, в селе Мусиевка Никопольского района Днепропетровской области в результате пожара в частном доме погибли два человека. Кроме того, во дворе частного домовладения обнаружено тело повешенной женщины 1957 года рождения.

Как уточняют местные СМИ, погибшую женщину давно донимали коллекторы, а в день, когда они в очередной раз должны были прийти за долгом, хозяйка дома покончила жизнь самоубийством, предварительно она подожгла дом.