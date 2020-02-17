Достали коллекторы: под Днепром женщина убила сына с братом и повесилась

В Никопольском районе в результате пожара погибли два человека / dp.dsns.gov.ua

В селе Мусиевка Никопольского района Днепропетровской области в результате пожара в частном доме погибли два человека.

Как рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области, огнем было уничтожено домашнее имущество в доме. В ходе тушения пожара внутри здания пожарными были обнаружены мужчины-инвалиды без признаков жизни (1980 и 1969 рождения).

Кроме того, во дворе частного домовладения обнаружено тело повешенной женщины 1957 года рождения.

Как уточняют местные СМИ, погибшую женщину давно донимали коллекторы, а в день, когда они в очередной раз должны были прийти за долгом, хозяйка дома покончила жизнь самоубийством, предварительно она подожгла дом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Полтавщине женщина свела счеты с жизнью из-за огромного долга по кредиту.