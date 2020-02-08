На Полтавщине женщина свела счеты с жизнью из-за огромного долга по кредиту

Погибшая работала медсестрой и ввела себе в вену медицинский препарат / Фото pixabay.com

В Кременчуге на Полтавщине произошел жуткий случай самоубийства – медсестра вколола себе смертельную инъекцию из-за прессинга коллекторов. Женщина оставила предсмертную записку.

Труп обнаружили 5 февраля в квартире одной из многоэтажек Кременчуга. Женщине было немного за 30 лет, она работала медсестрой в одном из лечебных учреждений города, передают Факты. Она совершила самоубийство, введя в вену смертельную дозу медицинского препарата.

По данным НТН, женщина не смогла вовремя выплатить кредит. Из-за долга ее постоянно терроризировали коллекторы. Причем муж погибшей не знал о проблемах супруги. Сообщается, что теперь кредиторы угрожают и мужчине - говорят, что оставят его без жилья и заберут все имущество. Он и сообщил о предсмертной записке женщины.

"В случае смерти не виню никого. Я ушла на тот свет из-за долгов и прессинга кредиторов", – написала перед смертельной инъекцией медсестра.

Если следователи соберут достаточно доказательств того, что женщина свела счеты с жизнью из-за коллекторов, то переквалифицируют дело в "доведение до самоубийства".

Напомним, в городе Бровары Киевской области мужчина пытался совершить суицид с 4-летней дочерью - он стоял на крыше двухэтажного дома с ребенком на руках. Мужчина хотел свести счеты с жизнью из-за смерти жены. Сначала правоохранители уговорили мужчину отдать им девочку, а позже его сняли с дома спасатели.