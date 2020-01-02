На Донбассе совершил суицид доброволец с позывным Гудвин

/ Фото: Facebook/Юрий Сергеев

На Донбассе 1 января совершил самоубийство военнослужащий ВСУ Юрий Сергеев с позывным Гудвин.

"Уважаемые друзья мой муж Юрий Сергеев сегодня в 14:00 умер", - сообщила в Facebook жена погибшего Лилия Сергеева-Старостина.

В комментариях под постом жена погибшего заявила, что Сергеева убили.

Однако офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) уточнил, что потеря была небоевой, а Сергеев покончил с собой. Произошло самоубийство в районе Золотого в Луганской области. Доброволец служил в 72-й бригаде ВСУ им. Черных Запорожцев.

В пресс-центре ООС уточнили, что суицид произошел в районе расположения подразделения военного. Военная служба правопорядка проводит служебное расследование.

Напомним, на блокпосту Святогорск-Букино в Донецкой области свел счеты с жизнью военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Также на полигоне в Николаевской области нашли застреленного военного. Эксперт, осмотрев труп умершего, обнаружил огнестрельное ранение в области подбородка.