Выстрелил из автомата Калашникова себе в голову: на Донбассе солдат совершил суицид

На блокпосту на Донбасса застрелился солдат / facebook.com/backandalive/

На блокпосту Святогорск-Букино в Донецкой области свел счеты с жизнью военнослужащий Вооруженных сил Украины.

По информации, трагедия произошла 22 декабря. Военнослужащий ВСУ 1997 года рождения выстрелил себе в голову из автомата Калашникова.

Правоохранители уточнили, что в результате полученного огнестрельного ранения военный умер. Проводится расследование. Устанавливаются причины и обстоятельства самоубийства, передает УНН.

Читайте также"Суицид тяжело больного": на Луганщине прогремел взрыв, есть жертваНапомним, ранее ужасная трагедия произошла в одной из воинских частей на Львовщине. Военнослужащий нарушил правила обращения с оружием и случайно убил сослуживца.

"Военнослужащий неосторожно нажал на спусковой крючок. Эти действия привели к несанкционированному выстрелу и огнестрельному ранению другого военнослужащего, который после полученной травмы скончался в Яворивской районной больнице", - сообщили в ГБР после проведения специального расследования.

Также на полигоне в Николаевской области нашли застреленного военного. Эксперт, осмотрев труп умершего, обнаружил огнестрельное ранение в области подбородка. Установлено, что событие произошло на территории полигона, во время несения солдатом службы. Рядом с телом погибшего находился