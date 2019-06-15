Солдат застрелил солдата: в воинской части на Львовщине произошла глупая смерть

Солдат застрелил солдата на Львовщине / ГБР

Ужасная трагедия произошла в одной из воинских частей на Львовщине. Военнослужащий нарушил правила обращения с оружием и случайно убил сослуживца.

"Военнослужащий неосторожно нажал на спусковой крючок. Эти действия привели к несанкционированному выстрелу и огнестрельному ранению другого военнослужащего, который после полученной травмы скончался в Яворивской районной больнице", - сообщили в ГБР после проведения специального расследования.

По информации, следователи управления ГБР, расположенного во Львове, сообщили солдату о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, трагедия произошла еще 9 июня. А уже 11 июня 2019, по ходатайству следователя ГБР, постановлением следственного судьи к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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Ранее военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком.

Также на полигоне в Николаевской области нашли застреленного военного. Эксперт, осмотрев труп умершего, обнаружил огнестрельное ранение в области подбородка. Установлено, что событие произошло на территории полигона, во время несения солдатом службы. Рядом с телом погибшего находился автомат и гильза.