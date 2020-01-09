У Киева мужчина пытался совершить суицид с маленьким ребенком

В Броварах отец хотел совершить самоубийство с маленькой дочкой / kv.npu.gov.ua

В городе Бровары (находится под Киевом) мужчина пытался совершить суицид с 4-летней дочерью - стоял на крыше двухэтажного дома с ребенком на руках.

Сначала правоохранители уговорили мужчину отдать им девочку, а позже его сняли с дома спасатели, сообщили в Нацполиции Киевщины.

Позже стало известно, что мужчина хотел свести счеты с жизнью из-за смерти жены.

"...4-летнюю девочку доставили в больницу, где ее обследовали медики. С мужем-самоубийцей работают специалисты-психологи", - отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что 8 января в Луцке на ул. Конякина из окна многоэтажного дома выпали две 15-летние девушки, одна из пострадавших погибла. Выжившая девушка попала в реанимацию.