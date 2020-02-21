"Не местные": полиция задержала десятки протестующих в Нових Санжарах

Протесты в Новых Санжарах / ИВ Полтавщина

Правоохранители задержали 24 человека в ходе протестов в Новых Санжарах. При этом 16 из тех, кто бросал камни и палки в автобусы с эвакуированными оказались не местные.

По словам спикера ГУНП в Полтавской области Юрия Сулаева, на акции протеста в Новых Санжарах видели автомобили с номерами других областей.

"Если говорить о том, что 16 из 24 были неместными, сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение", – рассказал местному изданию Коло Сулаев.

При этом он уточнил, что 23 из 24 задержанных уже отпустили.

Кроме того, ранее журналист Андрей Цаплиенко в Сети опубликовали фото возможных провокаторов.

Как ранее сообщал Главред, спикер президента Украины Юлия Мендель заявила, что среди протестующих в Новых Санжарах были "профессиональные" митингующие.