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Бойня в Новых Санжарах: Аваков заметил "уши" политиков

21 февраля 2020, 09:04

Министр МВД намекнул, кто стоит за акциями в Полтавской области.

Аваков
Арсен Аваков / Фото: mvs.gov.ua

В четверг, 20 февраля, Украину, да и весь мир, потрясла "теплая встреча" эвакуированных из пораженного коронавирусом Уханя украинцев, которую устроили жители города Новые Санжары в Полтавской области. Министр МВД Арсен Аваков намекнул, что к акциям протеста причастны политики и бизнес-сообщество.

Главный правоохранитель страны отметил, что некоторые "уши" уже проявили себя, отвечая на вопрос, не "торчат ли уши политиков" в организованной бойне.

"Кое-какие "уши" мы тоже увидели, и я думаю, что мы не оставим это без внимания. Эти "уши" и политического и бизнесового свойства… Многие, простите за глупость, проспятся и посмотрят на эти вещи с другой стороны", – сказал Аваков в эфире программы Право на власть на канале 1+1.

Как сообщал Главред, 20 февраля, в Украину прибыл самолет из Уханя с эвакуированными украинцами, где вот уже несколько недель бушует эпидемия коронавируса. Прибывших из Китая разместили в санатории Новые Санжары Полтавской области в медцентре Нацгвардии. 

Читайте такжеНовые Санжары - всеукраинское позорищеМестные жители устроили масштабные акции протеста. Они бросали камни в автобус, развели костре и строили баррикаду. В одном из автобусов разбили стекло. В пресс-службе Нацполиции заявили, что за день было задержано 24 участника акции протеста.

Эвакуированные из Китая в течение 14 дней будут находиться в медцентре Новые Санжары в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности. В свою очередь, местные жители угрожают сжечь санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя украинцев.

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