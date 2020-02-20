Беспорядки в Новых Санжарах: актуальные данные о задержанных и пострадавших

В полиции рассказали о пострадавших во время акции в Новых Санжарах / скриншот

В Новых Санжарах в четверг, 20 февраля, произошли протесты из-за эвакуации украинцев из Китая, которые переросли в стычки с полицией и бойцами Нацгвардии.

В пресс-службе Нацполиции заявили, что за день было задержано 24 участника акции. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко и добавил, что "будет проведено расследование действий активных участников протестов".

"Задержан с утра 17 человек, вечером задержаны 7 человек. Расследование будет продолжаться. Действиям каждого гражданина будет дана правовая оценка. Однозначно, никто не имеет права нарушать закон", - заявил Клименко.

Также в полиции предоставили информацию о пострадавших во время "теплого приема" украинцев. Во время протестов пострадало 9 сотрудников Нацполиции и один гражданский.

"Нам только известно, что плохо стало одной местной жительнице. Она абсолютно живая, просто она упала. А сам толпа людей ее немного толкнула", - заявил Клименко.

Правоохранители пожаловались, что во время прибытия автобусов с людьми, местные жители забрасывали копов камнями. Один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей.

Также спикер Нацполиции Юрий Сулаев спрогнозировал, что после акции протеста в Новых Санжарах будет несколько задержанных человек.

Ранее Главред уже писал, что в течении дня копы зафиксировали два сообщения о митингующих, которые получили травмы. При этом, участники акции протеста отказались от помощи в госпитале.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Протесты в Новых Санжарах

Как писал Главред, в четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области состоялась акция протеста и стычки недовольных людей с полицией. Митингующие перекрыли дорогу к санаторию, пытаясь преградить путь туда украинцам, которых сегодня эвакуировали из Китая.

Также сообщалось, что эвакуированная спецрейсом из Уханя украинка Ольга Новик показала, как соотечественники в Новых Санжарах забросали камнями их автобус, оставив в стеклах внушительные пробоины.

"Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло", - с горькой иронией написала девушка в своих сторис в Instagram.