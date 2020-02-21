"Уже видели": Мендель рассказала о "профессиональных" протестующих в Новых Санжарах

Протесты в Новых Санжарах / kolo.news

Спикер президента Украины Юлия Мендель прокомментировала протесты в Новых Санжарах из-за эвакуированных из Уханя украинцев. По ее словам, столкновения намеренно "подыгрывались".

При этом она обвинила СМИ в создании предпосылок, которые стали причиной критического развития событий.

"И вы, как большой телеканал, и один из крупнейших в Украине, и все остальные телеканалы, все медиа рассказывали о ситуации с коронавирусом. То есть здесь уже вопрос не только локально. Во-первых, говорили о различных местах, выбирали, какое будет лучше и надежнее. Так, чтобы было комфортно и тем, которых привезут, и тем, которые там живут. То, что вчера случилось, – оно подыгрывалось", – заявила Мендель в ходе программы Сниданок з 1+1.

Кроме того, она указала, что среди протестующих в Новых Санжарах были те, кто принимали участие и в других митингах, в том числе и в Киеве.

"Мы видели фотографии людей, которые там стояли, этих парней, и мы поняли, что уже видели в правительственном квартале", - отметила спикер Зеленского.

Как ранее сообщал Главред, министр МВД Арсен Аваков намекнул, что к акциям протеста в Новых Санжарах причастны политики и бизнес-сообщество.