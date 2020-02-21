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Эвакуация украинцев из Уханя: Гончарук заявил об информационной войне

21 февраля 2020, 11:23

Алексей Гончарук считает, что ситуацию вокруг эвакуированных специально нагнетают.

Алексей Гончарук
Алексей Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал беспорядки, которые устроили вчера в Новых Санжарах. По его словам, это лишь часть информационной войны против Украины.

"Те события, которые вчера происходили, по моему мнению, являются следствием в том числе информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и изнутри, и снаружи. Я предполагаю, что провокации продолжатся. Думаю, что информационное поле будут продолжать раскачивать, чтобы создать панику, чтобы посеять среди нас недоверие и раздор", - заявил глава Кабмина во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 21 февраля.

При этом он заявил, что сейчас разгоняют информацию, что "якобы гражданка Китая, которая пять дней назад прилетела в Украину, пробыла четыре дня в Киеве и выехала поездом в Москву, на границе с РФ была остановлена, и там якобы обнаружили какой-то вирус и там якобы они что-то исследуют".

Кроме того, он заверил, что правительство делает все, чтобы все граждане Украины были в безопасности и подчеркнул, что "нет никаких оснований для паники, ситуация под контролем".

Как ранее сообщал Главред, в России с поезда Киев – Москва сняли гражданку Китая с подозрением на опасный коронавирус COVID-19.

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