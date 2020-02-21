"Немного стыдно перед украинцами": нардеп из СН рассказал о том, как спамят в Раде

Виталий Безгин / УНИАН

Нардеп из фракции Слуга народа Виталий Безгин заявил, что у него и его коллег резко в последнее время снизилась мотивация для посещения пленарных заседаний Верховной Рады.

"Если честно, мне немного стыдно перед налогоплательщиками, которые формируют наш бюджет, например, за эту неделю. Потому что я честно не понимаю, за какую деятельность в зале заседаний мы должны получить зарплату", – заявил он.

Такая ситуация, по его словам, сложилась из-за того, что нардепы вынуждены рассматривать и отклонять тысячи поправок к законопроекту о запуске рынка земли в стране, которые "не имеют практического смысла".

"По сути, мы сейчас занимаемся тем, что рассматриваем правочный спам. Когда проходим, например, 3113 практически идентичных правок одной фракции", – отметил Безгин.

Напомним, ранее замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук рассказала о том, что члены фракции не дают интервью российским СМИ - после того, как ее однопартиец Евгений Шевченко попал в скандал после эфира на росТВ.