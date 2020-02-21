"Это была ошибка": в Слуге народа назвали главное табу

В Слуге народа есть четкая рекомендация по общению с российскими СМИ.
Заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук рассказала о том, что члены ее фракции не дают интервью российским СМИ.
"У нас есть четкая рекомендация по общению с российскими СМИ - на них табу", - подчеркнула она в интервью КП в Украине.
При этом она напомнила о том, что ее однопартиец попал в скандал после эфира на росТВ.
"Был случай, когда наш депутат сам пошел на эфир Первого канала и потом признал, что это была ошибка", - добавила Кравчук.
Напомним, выступление народного избранника от Слуги народа Евгения Шевченко на российском телевидении наделало много шума.
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Как ранее сообщалось, нардеп от партии Слуга народа принял участие в пропагандистской программе на российском телевидении. За что немедленно был раскритикован однопартийцами.
Позже Шевченко посетовал на подставу со стороны пропагандистов российского телевидения, которые параллельно с ним пустили в эфир террориста Дениса Пушилина.