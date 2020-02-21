"Это была ошибка": в Слуге народа назвали главное табу

Евгения Кравчук / Фейсбук Е.Кравчук

Заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук рассказала о том, что члены ее фракции не дают интервью российским СМИ.

"У нас есть четкая рекомендация по общению с российскими СМИ - на них табу", - подчеркнула она в интервью КП в Украине.

При этом она напомнила о том, что ее однопартиец попал в скандал после эфира на росТВ.

"Был случай, когда наш депутат сам пошел на эфир Первого канала и потом признал, что это была ошибка", - добавила Кравчук.

Напомним, выступление народного избранника от Слуги народа Евгения Шевченко на российском телевидении наделало много шума.

Читайте также"Упитанные слуги": в Сети троллят фото со съезда партии Зеленского

Как ранее сообщалось, нардеп от партии Слуга народа принял участие в пропагандистской программе на российском телевидении. За что немедленно был раскритикован однопартийцами.

Позже Шевченко посетовал на подставу со стороны пропагандистов российского телевидения, которые параллельно с ним пустили в эфир террориста Дениса Пушилина.