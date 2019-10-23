"Лишить мандата": в Слуге народа пригрозили нардепу Шевченко

Евгений Шевченко / УНИАН

Выступление народного избранника от Слуги народа Евгения Шевченко на российском телевидении наделало много шума. Теперь нардеп может лишиться своего места в парламентской фракции.

По словам первого замглавы фракции Александра Корниенко, Шевченко перед тем, как принят участие в телешоу на росТВ обращался к фракции. При этом замглавы Слуги народа отметил, что депутату не запрещали, но не рекомендовали участвовать в телеэфире.

"Лишить мандата депутата мы не можем. Можно исключить из фракции", - цитирует Корниенко РБК-Украина.

В свою очередь, Шевченко заявил в комментарии Стране, что отстаивал интересы Украины.

"Моя миссия выступления была такая, чтобы все увидели, что у нас здесь есть люди конструктивные и здравомыслящие, которые могут вести разговор. Сейчас говорят, что я пропагандист и меня использовали, но поверьте мне, это сигнал для всего мирового сообщества, что мы можем идти на переговоры", - рассказал нардеп.

При этом он посоветовал своим коллегам-хейтерам пойти в БПП.

"Мои коллеги по фракции пускай почитают программу партии, они перепутали партию им нужно было идти в БПП. Мы обещали людям мир. Им не нравится сам факт того, что я появился на телеканале, потому что пригласили меня, а не их", - отметил "слуга народа".

Напомним, что Евгений Шевченко, нардеп от партии Слуга народа принял участие в пропагандистской программе на российском телевидении. За что немедленно был раскритикован однопартийцем Гео Леросом.