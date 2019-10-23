"Меня подставили": нардеп от Слуги народа объяснил появление на росТВ

Нардеп Шевченко не ожидал подставы от росСМИ / Фото: скриншот из видео

Народный депутат фракции Слуга народа Евгений Шевченко посетовал на подставу со стороны пропагандистов российского телевидения, которые параллельно с ним пустили в эфир террориста Дениса Пушилина.

"Россияне меня подставили! Выглядело как умышленная встреча с Пушилиным! Больше они меня не увидят. Пошли они…Выступая на Первом канале я выполнял волю моих избирателей в Запорожье, те цели, которые заявляла партия Слуга народа на выборах. Это достижение мира, диалог", - цитирует слова Шевченко журналист Юрий Бутусов.

По словам нардепа, он не знал о соседстве в эфире с главарем боевиков "ДНР", хотя во время передачи активная дискуссия с оппонентом его не смущала. Шевченко в ходе разговора назвал аннексию Крыма "ошибкой", но в эфир якобы это не пропустили.

"Они сильно порезали запись моего выступления. Вырезали все мои слова, что занятие Крыма – грубая ошибка со стороны России. Вырезали мой спор с Пушилиным по поводу Донбасса. Я написал их продюсеру, который договаривался об эфирах, что о них думаю", – сказал нардеп.

Шевченко пожаловался, что подвергся критике коллег из партии Слуга народа и высказал мнение, что в этом вопросе они похожи с Европейской солидарностью.

"Считаю, что я все сделал правильно, и нормальные люди меня оценят и поддержат и в Украине, и в России в том числе", – сказал Шевченко.

Напомним, выступление народного избранника от Слуги народа Евгения Шевченко на российском телевидении наделало много шума. Теперь нардеп может лишиться своего места в парламентской фракции.

Как ранее сообщалось, нардеп от партии Слуга народа принял участие в пропагандистской программе на российском телевидении. За что немедленно был раскритикован однопартийцем Гео Леросом.