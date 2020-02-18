Сколько еще поправок осталось?: в Сети высмеяли грустное фото "слуги народа"

Жана Беленюка высмеяли из-за грустного фото в Раде / Фото: Instagram

Народный депутат от Слуги народа и известный борец Жен Беленюк, угодил в объектив камеры фотографа во время сегодняшнего заседания парламента.

Грустное и задумчивое фото нардепа сразу опубликовал Ян Доброносов в своем Facebook. В сети посмеялись над забавным снимком

"Сколько еще поправок осталось, кто знает?" – написал фотограф.

"Боже, боже, что это творится", "о, а я с таким выражением лицом смотрю заседания Рады", "боже, что я здесь делаю?", – пишут в комментариях.

"Жан Беленюк , негоже ходить в парламент в кенгурушке. У политика есть дресс-код. Вызвался, выбрался, прошёл - соответствуй.Туфли. Костюм. Рубашка. Галстук.Ты б ещё в борцовском пришёл, Бро. Мало ли, трибуну разблокировать :-)", - обратился к нардепу известный автогонщик Алексей Мочанов.

Ранее Главред псиал, что Жан Беленюк успел пожаловался на высокие цены на обеды в столовой Верховной Рады. Об этом народный избранник заявил в своем видеорепортаже, который он запостил на странице в Facebook. Беленюк показал интерьер столовой парламента, а также прейскурант на блюда.

В комментарии к ролику Беленюк заметил, что давно прошли те времена, когда в депутатской столовой можно было пообедать деликатесами практически бесплатно.

"Сегодня у меня на один прием пищи уходит порядка 300 грн. К примеру, в обед взял тарелку борща, картофельное пюре с отбивной и салат с красной рыбой да перепелиными яйцами, заплатил 280 грн. Судите сами", - написал народный избранник.

Также напомним, он опубликовал шуточное видео для коллег на тем: "Как отбиваться в случае нападения" - с намеком на недавнюю потасовку Олега Ляшко и Андрея Геруса.

"Хочу показать несколько приемов, так как на наших депутатов нападают иногда, чтобы они знали, как себя защитить. Когда вас начинают брать за рубашку, делайте подворот. А когда вас атакуют спереди, бросайте прогибом", - сказал Беленюк, показывая борцовские приемы.