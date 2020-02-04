"Борщ и красная рыба": Беленюк показал столовку Рады и пожаловался на цены

Спортсмен и нардеп полазал столовку Верховной рады и рассказал о ценах.
Нардеп от Слуги народа и спортсмен Жан Беленюк пожаловался на высокие цены на обеды в столовой Верховной Рады.
Об этом народный избранник заявил в своем видеорепортаже, который он запостил на странице в Facebook. Беленюк показал интерьер столовой парламента, а также прейскурант на блюда.
В комментарии к ролику Беленюк заметил, что давно прошли те времена, когда в депутатской столовой можно было пообедать деликатесами практически бесплатно.
"Сегодня у меня на один прием пищи уходит порядка 300 грн. К примеру, в обед взял тарелку борща, картофельное пюре с отбивной и салат с красной рыбой да перепелиными яйцами, заплатил 280 грн. Судите сами", - написал народный избранник.
Отметим, это далеко не первой видео, которое Беленюк выкладывает в Сети.
Ранее он опубликовал шуточное видео для коллег на тем: "Как отбиваться в случае нападения" - с намеком на недавнюю потасовку Олега Ляшко и Андрея Геруса.
"Хочу показать несколько приемов, так как на наших депутатов нападают иногда, чтобы они знали, как себя защитить. Когда вас начинают брать за рубашку, делайте подворот. А когда вас атакуют спереди, бросайте прогибом", - сказал Беленюк, показывая борцовские приемы.
А в ноябре прошлого года нардепа-спортсмена поймали в кулуарах Рады в странной позе - он сидел на корточках в углу и с кем-то говорил по телефону.
"Жан Венсанович на работе", - подписал фото фотограф Ян Доброносов.