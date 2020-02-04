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"Борщ и красная рыба": Беленюк показал столовку Рады и пожаловался на цены

4 февраля 2020, 23:20

Спортсмен и нардеп полазал столовку Верховной рады и рассказал о ценах.

Жан Беленюк в Верховной Раде
Нардеп Беленюк рассказал о ценах в столовой Рады / Фото: Instagram

Нардеп от Слуги народа и спортсмен Жан Беленюк пожаловался на высокие цены на обеды в столовой Верховной Рады.

Об этом народный избранник заявил в своем видеорепортаже, который он запостил на странице в Facebook. Беленюк показал интерьер столовой парламента, а также прейскурант на блюда.

В комментарии к ролику Беленюк заметил, что давно прошли те времена, когда в депутатской столовой можно было пообедать деликатесами практически бесплатно.

"Сегодня у меня на один прием пищи уходит порядка 300 грн. К примеру, в обед взял тарелку борща, картофельное пюре с отбивной и салат с красной рыбой да перепелиными яйцами, заплатил 280 грн. Судите сами", - написал народный избранник.

Отметим, это далеко не первой видео, которое Беленюк выкладывает в Сети.

Ранее он опубликовал шуточное видео для коллег на тем: "Как отбиваться в случае нападения" - с намеком на недавнюю потасовку Олега Ляшко и Андрея Геруса.

"Хочу показать несколько приемов, так как на наших депутатов нападают иногда, чтобы они знали, как себя защитить. Когда вас начинают брать за рубашку, делайте подворот. А когда вас атакуют спереди, бросайте прогибом", - сказал Беленюк, показывая борцовские приемы.

А в ноябре прошлого года нардепа-спортсмена поймали в кулуарах Рады в странной позе - он сидел на корточках в углу и с кем-то говорил по телефону.

"Жан Венсанович на работе", - подписал фото фотограф Ян Доброносов.

Верховная Рада цены столовая Жан Беленюк
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