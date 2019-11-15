В угол на гречку: "слугу народа" Беленюка засекли в странной позе в Раде

Жан Беленюк разговаривал по телефону на корточках в углу возле маленькой двери.
Народного депутата от партии Слуга народа и знаменитого борца Жана Беленюка, который ранее рассказал, что ему дороже – политика или спорт, поймали за странным занятием в стенах Верховной Рады.
Фотограф Ян Доброносов заснял на камеру, как нардеп разговаривал по телефону в кулуарах парламента. При этом Беленюк сидел на корточках в углу.
"Жан Венсанович на работе", - подписал фото Доброносов.
Пользователи соцсети стали стоить свои предположения по поводу того, почему Беленюк разговаривает по телефону в такой странной позе.
"Довели "слуг" ) это он так наставления фракции слушает или впечатлился скандалом с фото переписки Яременко?", - прокомментировала Ирина Серова.
"Алиса в стране чудес", - добавил Богдан Амосов.
"Это что, дверь Зеленского??", - проиронизировал над высотой двери Максим Еремин.
"Президент всех вызвал в кабинет 02", - добавила Ангелина Шестак.
"Малого загнали в угол", - написала Катя Гончарова.
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Напомним, 20 сентября двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и народный избранник от президентской партии Жан Беленюк дремал прямо на заседании парламента, положив голову на руки. При этом во время голосования Беленюк поднимался, а после возвращался в исходную позу, при этом даже не моргал.