В угол на гречку: "слугу народа" Беленюка засекли в странной позе в Раде

Жан Беленюк в Верховной Раде / Фото: Instagram

Народного депутата от партии Слуга народа и знаменитого борца Жана Беленюка, который ранее рассказал, что ему дороже – политика или спорт, поймали за странным занятием в стенах Верховной Рады.

Фотограф Ян Доброносов заснял на камеру, как нардеп разговаривал по телефону в кулуарах парламента. При этом Беленюк сидел на корточках в углу.

"Жан Венсанович на работе", - подписал фото Доброносов.

Жан Беленюк сидит на корточках в парламенте / Фото facebook.com/yan.dobronosov

Пользователи соцсети стали стоить свои предположения по поводу того, почему Беленюк разговаривает по телефону в такой странной позе.

"Довели "слуг" ) это он так наставления фракции слушает или впечатлился скандалом с фото переписки Яременко?", - прокомментировала Ирина Серова.

"Алиса в стране чудес", - добавил Богдан Амосов.

"Это что, дверь Зеленского??", - проиронизировал над высотой двери Максим Еремин.

"Президент всех вызвал в кабинет 02", - добавила Ангелина Шестак.

"Малого загнали в угол", - написала Катя Гончарова.

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Напомним, 20 сентября двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и народный избранник от президентской партии Жан Беленюк дремал прямо на заседании парламента, положив голову на руки. При этом во время голосования Беленюк поднимался, а после возвращался в исходную позу, при этом даже не моргал.