Верховная Рада или Олимпиада: Беленюк рассказал, что ему милее

Жан Беленюк / Reuters

Жан Беленюк, известный украинский спортсмен (греко-римская борьба) и серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, а ныне - депутат Верховной Рады от партии Слуга народа, рассказал о том, как намерен совмещать спорт и парламентаризм.

В случае, если встанет выбор между подготовкой к новым Олимпийским играм и работой в Раде, то Беленюк предпочтет первое, сообщает портал Xsport.

"Если говорить о совместительстве заседаний в Верховной Раде и тренировок, то пока непросто. Бывали заседания утром и вечером, а у меня впереди чемпионат мира. Приходилось тренироваться между заседаниями. И заседания у нас не каждый день, поэтому в дальнейшем смогу совмещать. Также скажу, что моя основная цель - Олимпийские игры. Если мне придется выбирать между Советом и Играми, то я однозначно отдам предпочтение играм. Все мои коллеги знают это ", - заявил он.

Напомним, ранее нардеп Жан Беленюк попался в спящем виде прямо на заседании Рады. До этого он выиграл чемпионат мира-2019 по греко-римской борьбе.