У него режим: нардеп Беленюк проспал заседание Рады

Жан Беленюк спит в Раде / скриншот

Пятница, 20 сентября, явно был тяжелым рабочим днем для представителей парламентской фракции "Слуга народа". Сначала нардепа Алексея Устенко "застукали" отдыхающим в зале заседания Верховной Рады, а позже Страна опубликовала фото спящего двукратного чемпиона мира по греко-римской борьбе и народного избранника от президентской партии Жана Беленюка.

Так, на фото 28-летний Беленюк сидит на рабочем месте в парламент, опустив голову на руку. При этом его не тревожит даже шум в зале заседания.

Отмечается, что все же "слуга народа" принимал участие в голосовании. Утомленный украинский спортсмен во время голосования поднимался, а после возвращался в исходную позу, при этом даже не моргал. Так молодой политик провел все заседание Рады.

Некоторые пользователи соцсети Facebook иронично отреагировали на действия смолодого нардепа: "Спортсмены знают, что дневной сон полезен для здоровья!", "Че пристал? У него режим", "Может, он из числа тех кто болен".