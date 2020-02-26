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"Разбежится Росгвардия": украинский журналист рассказал, как вернуть Крым

26 февраля 2020, 02:11

Российская Федерация вернет Украине украденный полуостров за год

Крым
Крым / УНИАН

Украинский журналист Айдер Муждабаев рассказал, при каких условиях президент Владимир Путин вернет Украине аннексированный Крым. По его словам, для этого необходимо, чтобы весь мир хотя бы на год отказался от российской нефти и газа.

"Вопрос возвращения Крыма очень простой, если приложить для этого усилия Украины и всего мира. Путин или не Путин – они вернут за год этот Крым. Проблема в том, что Россия живет только за счет того, что весь мир потребляет их природные ресурсы, которые они украли у народов Севера. Вот и все. Перестаньте их покупать один год – и в России разбежится вся Росгвардия, разбежится вся армия. Ему будет даже некому приказ отдать на кнопку нажать", – отметил журналист в программе Янины Соколовской.

При этом он указал, что подобный сценарий развалил СССР.

"СССР развалился без единого выстрела. Просто к этому никто никаких усилий не прилагает. Вопрос о возвращении Крыма – он системно не сложен. Просто его надо начать решать. Если вам говорят, что Крым никогда не вернется, мы веками будем ждать – ну, если ждать, то не вернется. Но мы ждать не будем, мы будем делать все, чтобы он вернулся", – подчеркнул Муждабаев.

Как ранее сообщал Главред, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал ситуацию вокруг поставок воды в аннексированный Россией Крым.

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