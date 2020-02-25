"Вода пойдет сразу": Данилов назвал условие возобновления поставок в Крым

Украина перекрыла поставки по Северо-Крымскому каналу / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал ситуацию вокруг поставок воды в аннексированный Россией Крым.

Как подчеркнул он в интервью Лиге, на сегодняшний день Украина не может поставлять воду на полуостров.

"Мое личное мнение: мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. Более того, с политической точки зрения я думаю, что это невозможно. Если Российская Федерация возвращает Крым, то вода пойдет туда сразу. Это сложный вопрос. И думать, что есть простой ответ, нельзя", - отметил Данилов.

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Напомним, ранее лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что подача воды на полуостров может стать "допустимым компромиссом" в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

В свою очередь глава Меджлиса Рефат Чубаров выступил с резкой критикой слов "слуги народа" о подаче воды оккупантам.