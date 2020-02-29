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Крым вернется в Украину: депутат от Слуги народа заинтриговала громким заявлением

29 февраля 2020, 10:30

Верещук убеждена, что рано или поздно Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров.

Верещук рассказала, когда Крым вернется в Украину / скриншот из видео

Аннексированный Россией Крым вернется в Украину в обозримой перспективе, убеждена народный депутат от Слуги Народа Ирина Верещук.

"Было бы безответственно называть точную дату или даже примерную, а я ответственный человек. Но я абсолютно уверена в том, что такой день настанет, причем, в течение нашей с вами жизни. Это случится в обозримой перспективе. Все зависит и от международной повестки дня – вы видите, как сейчас меняется ситуация в Сирии. Мы должны быть готовы, если такие изменения в отношении Крыма настанут, использовать ситуацию, чтобы это окно возможностей для нас не закрылось", - рассказала Ирина Верещук в интервью Крым.Реалии.

При этом депутат убеждена, что рано или поздно Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров.

"Россия несет полную ответственность за то, что происходит на Крымском полуострове. Когда количество международных исков станет критическим, Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров – я уверена в этом. У Украины выигрышные дела. Речь идет о миллиардных суммах, которые она должна заплатить нам за нарушения прав наших граждан и присвоение имущества – и должна платить в дальнейшем. Естественно, о военном пути деоккупации речь не идет. Крым обязательно вернется – это вопрос не веры, а времени", - добавила нардеп.

При этом она посоветовала жителям полуострова, которые ждут Украину в Крыму, "жить, верить и работать".

Отметим, в комментариях под видео интервью с Верещук пишут, что Крым стал российским благодаря Майдану в Киеве.

"Не морочте людям головы... В Украине бардак , люди устали от войны и балтавни...О каких правах человека вы говорите??? Войну прекратите...Экономические преступления хуже всяких анексий.. хотя это преступление века...Жаль себя и людей родившихся в СССР...", - пишет Нина Батовская.

"Благодаря майдану Крым ЭТО РОССИЯ. Крымчане сделали свой окончательный выбор в 2014 году. Спасибо всем кто скакал на майдане за печеньку от Байдена", - считает Татьяна Патрисия.

"Также как в 1945-м году, оккупировав Восточную Европу, совок запустил механизм самоуничтожения, 6 лет назад аналогичным образом поступила и путинская Рашка. Только на этот раз всё произойдёт гораздо быстрее - ещё при жизни всех этих "крымнашистов"!", - убежден Дмитрий Васильев.

Напомним, ранее сообщалось, что страны, входящие в Евросоюз, не признают российские паспорта, выданные жителям Крыма после российской аннексии в 2014-м.

Соответствующее сообщение содержится в заявлении ЕС, которое было опубликовано во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене (Австрия).

Кроме того, в ЕС добавили, что российские выборы, проведенные в сентябре прошлого года на полуострове, "были еще одним нарушением суверенитета Украины".

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