"Вон из Крыма": посольство России в Киеве забросали лаптями

Лапти под посольством России в Киеве / Фото ru.krymr.com

Вечером в среду, 26 февраля, под посольством России в Киеве прошла акция, посвященная шестой годовщине аннексии Крыма. Активисты бросали на территорию дипведомства лапти.

Акция прошла в рамках международной кампании "Нет Нормандии без Крыма!" и получила название "Шесть лет оккупации Крыма – 6 требований к агрессору", передает Крым. Реалии. Одно из требований состояло в том, что оккупанты должный уйти из Крыма.

Глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев отметил, что "русские лапти топчат украинскую землю".

"Смысл был в том, чтобы вручить лапти россиянам, чтобы они удалялись вон из Крыма", – объяснил он.

Когда участники акции начали бросать лапти на территорию посольства, полиция попыталась им помешать, возникла потасовка. Однако конфликт закончился через несколько минут.

Фото ru.krymr.com

Среди других требований участников акции: освободить 93 крымских политзаключенных, прекратить замещение населения Крыма, прекратить расовую дискриминацию крымских татар и этнических украинцев, отменить запрет Меджлиса, прекратить милитаризацию Крыма и вывести войска.

Читайте такжеПомпео жестко обратился к РФ по поводу КрымаКак сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть делает все возможное, чтобы над оккупированным россиянами Крымом поднялся украинский флаг. По словам главы государства, возвращение Крыма - бесспорная часть украинской национальной идеи. Кроме того, он отметил, что Крым не будет "разменной монетой" с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в Украине новую памятную дату - День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. Он будет отмечаться ежегодно 26 февраля.