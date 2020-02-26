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Зеленский сделал важное заявление об аннексированном Крыме

26 февраля 2020, 11:57

Возвращение Крыма - бесспорная часть украинской национальной идеи, отметил глава государства.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что власть делает все возможное, чтобы над оккупированным россиянами Крымом поднялся украинский флаг. Об этом он заявил на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля.

По словам главы государства, возвращение Крыма - бесспорная часть украинской национальной идеи. При этом он отметил, что Крым не будет "разменной монетой" с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе.

"Сегодня мы делаем все, все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять ежедневно наилучших наших украинцев, на это направлены все наши усилия. Но это не означает, что Крым снимается с повестки, сможет стать ценой мира на Донбассе", - сказал Зеленский.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский анонсировал введение новой памятной даты в Украине. В частности, глава украинского государства подпишет указ, согласно которому 26 февраля станет Днем сопротивления Крыма российской оккупации.

Напомним, бывшая замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что Украина может вернуть аннексированный россиянами Крым через Международный суд ООН. Однако, для этого РФ должна согласиться рассматривать это дело в суде. 

В свою очередь, украинский режиссер Олег Сенцов считает, что президент России Владимир Путин не вернет Крым. По его словам, Украине придется дожидаться либо смерти нынешнего хозяина Кремля, либо смены власти в РФ. 

Российский политолог и публицист Леонид Радзиховский полагает, что РФ после ухода президента Владимира Путина не развалится и останется такой же самой страной. Также, по его прогнозу, Россия без Путина продолжит контролировать Крым

Владимир Зеленский аннексия Крыма война на Донбассе новости Украины
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