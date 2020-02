"Должен умереть": Сенцов рассказал, как вернуть Крым и Донбасс

Олег Сенцов озвучил рецепт деоккупации Крыма и Донбасса / Фото УП

Президент России Владимир Путин не вернет Крым, Украине придется дожидаться либо смерти нынешнего хозяина Кремля, либо смены власти в РФ. Такое мнение высказал бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов.

Он считает, что Донбасс Путин также не отдаст на условиях Украины.

"Значит, нужно давить – это единственная стратегия как Украины, так и мирового сообщества. Мы должны на него давить, не дать ему стабилизировать политическую, экономическую, социальную ситуацию внутри России", - сказал Сенцов в интервью Украинской правде.

По мнению режиссера, режим Путина обречен, так как построен "на лжи, на запугивании, на обмане", поэтому не может существовать вечно.

"И это не институт президента, это – институт Путина, соответственно, нельзя поменять фамилию и все останется, как есть. Когда уйдет он, это все рухнет", - считает Сенцов.

Чтобы ситуация в России изменилась, Путин либо должен умереть, либо должен произойти дворцовый переворот. По мнению режиссера, Путин стареет, а "таких стариков могут просто в какой-то момент отстранить". При этом после Путина РФ столкнется с проблемами внутренней дестабилизации – будут экономические и социальные последствия, возможно, гражданские конфликты.

"И любой человек, пришедший на смену Путину, будет вынужден искать поддержки за рубежом, чтоб опереться на их политическое влияние и поддержку, потому что внутри страны у него не будет такого. И в этой ситуации мы можем при помощи западных партнеров занять жесткую позицию по непризнанию новой власти без возврата наших территорий", - резюмировал Олег Сенцов.

Напомним, международный эксперт по стратегии разработки брендов и соучредитель всемирного маркетингового агентства UP There, Everywhere Джулиан Стаббс считает, что Украина не сможет самостоятельно разрешить ситуацию с войной на Донбассе, Киеву нужно привлечь для посредничества третью сторону. По его мнению, такой третьей стороной могут быть силы ООН. Также Стаббс высказал мнение, что Киеву стоит смириться с аннексией Крыма.

"Я совсем-совсем не политик. Однако, бьюсь об заклад, вы никогда не измените взгляд России на Крым. Украине нужно смириться с ситуацией и прийти к соглашению с Кремлем по поводу полуострова", - сказал он.