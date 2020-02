"Сами не справитесь": эксперт рассказал, как разрешить конфликт на Донбассе

На Западе понимают, что Украина не виновата в войне на Донбассе / УНИАН

Украина не сможет самостоятельно разрешить ситуацию с войной на Донбассе, Киеву нужно привлечь для посредничества третью сторону. Такое мнение высказал международный эксперт по стратегии разработки брендов и соучредитель всемирного маркетингового агентства UP There, Everywhere Джулиан Стаббс.

По его мнению, такой третьей стороной могут быть силы ООН.

"Я думаю, что единственный способ - привлечь третью сторону, чтобы она администрировала территории и помогла решить конфликт, была посредницей. Может, это будут силы ООН или какие-то еще. Не думаю, что вы сможете решить этот вопрос самостоятельно", - сказал Стаббс в интервью Апострофу.

Также он считает, что Киеву стоит смириться с потерей аннексированного Крыма.

"Я совсем-совсем не политик. Однако, бьюсь об заклад, вы никогда не измените взгляд России на Крым. Украине нужно смириться с ситуацией и прийти к соглашению с Кремлем по поводу полуострова. Я понимаю, какие сильные чувства вызывает этот вопрос у украинцев, но я действительно не вижу способа повлиять на точку зрения России. Возможно, это трудно принять, но, по моему мнению, такова реальность", - добавил соучредитель UP There, Everywhere.

При этом, по его словам, на Западе Украину воспринимают как жертву агрессии и очень сочувствуют ей. Но в будущем говорить только о том, что Украина является жертвой, недостаточно.

"После разрешения конфликта вы сможете говорить о позитивных вещах. Вот вам пример из-за границы: посмотрите на Южную Корею –это суперпозитивная страна. У них есть потенциальные проблемы, но они очень эффективно справились с деэскалацией и смогли развивать экономику", – добавил Стаббс.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности рассказал о сроках завершения войны на Донбассе. Глава государства подчеркнул, что в течение пяти ближайших лет ему удастся закончить войну на востоке Украины.

Как сообщал Главред, на Мюнхенской конференции по безопасности обсудили украинский вопрос. Так, ее участники согласовали 12 шагов для усиления безопасности в Украине и в евроатлантическом регионе. Позже документ удалили с официального сайта конференции.