Война на Донбассе: Зеленский сделал провокационное предложение США

Владимир Зеленский / пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский принял радикальное решение в попытке прекратить войну на Донбассе. Так, глава украинского государства провел встречу с конгрессменами США.

По данным пресс-службы Офиса президента, Зеленский заинтересован в участии Вашингтона в разрешении конфликта на Донбассе. При этом президент Украины указал на большое значение военной помощи от и США, а также на необходимости увеличения ее объемов.

Кроме того, Зеленский рассказал о ходе переговоров по мирному урегулированию конфликта на Донбассе и отметил необходимость в активном привлечении США.

Также он пригласил в Украину американских инвесторов.

Как ранее сообщал Главред, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Германии Хайко Маас договорились поддержать Украину в условиях агрессии со стороны России