"США вооружат Украину": Помпео громогласно пообещал Киеву помощь

Помпео заявил, что СШа вооружат Украину / УНИАН

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Майк Помпео, который ранее объяснил, в чем заключается важность Украины, и министр иностранных дел Германии Хайко Маас договорились поддержать Украину в условиях агрессии со стороны России.

Стало известно, что Помпео и Маас обсудили вопросы американо-немецкой координации по ряду глобальных вызовов, включая противодействие агрессивным действиям Ирана на Ближнем Востоке, поддержку урегулирования ситуации в Украине и реформ перед лицом агрессии России.

"Россия захватила Крым и части Восточной Украины и Грузии. США вооружат Украину, чтобы помочь этой смелой стране защищаться от российской агрессии", - цитирует Помпео DW.

Госсекретарь США также вспомнил, как во время своего визита в Киев в конце января он посещал военный госпиталь, где раненый украинский офицер подарил ему на память нашивку своей воинской части.

"И это мне напомнило о том, что ради суверенитета нужно бороться, и бороться вместе", - отметил Помпео.

Отметим, слова Помпео вызвали скепсис в Сети.

"Как трогательно. А в Будапештском меморандуме было хоть слово, что в обмен на наше ядерное оружие мы будем платить миллионы долларов за поставки вооружения из США? Помощь - это когда безвозмездно. А то что делает Запад – мародерство", - считает некий Влад.

"Чому до сих пір не озброїли?", - спросил некий Илья.

Читайте такжеВ посольстве США прокомментировали слова Помпео о "потерянном Крыме"Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Украина и Россия должны сами урегулировать конфликт на Донбассе.

После встречи с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем в Минске он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут способствовать поиску путей разрешения конфликта.

"Этот как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем", - добавил Помпео.