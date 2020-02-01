Помпео предложил Украине и России самим решить конфликт на Донбассе

Майк Помпео / Reuters

Украина и Россия должны сами урегулировать конфликт на Донбассе, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

После встречи с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем в Минске он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут способствовать поиску путей разрешения конфликта.

"Этот как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем", - добавил Помпео.

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Напомним, ранее Помпео посетил Украину с официальным визитом. Во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, госсекретарь США заявил, что американские власти понимают важность украинского государства. Украина важна, поскольку в Восточной Европе является бастионом между свободой и тоталитаризмом, рассказал госсекретарь в Киеве.