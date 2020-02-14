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Мюнхенский план по Украине удалили после разгромной критики Вашингтона и Киева

14 февраля 2020, 21:22

Эксперты констатировали, что многие пункты плана можно назвать проблематичными.

Донбасс
Мирный план Европы по Донбассу раскритиковали в США / Фото: REUTERS

В США экс-дипломаты, чиновники и эксперты обнародовали совместное заявление относительно ошибочности плана прекращения войны в Украине, предложенного на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как заявляется на сайте аналитического центра Atlantic Council, рекомендации могут служить мерами укрепления доверия и облегчат трудности и страдания, которые испытывают жители оккупированных территорий, но неизвестно, будут ли стороны выполнять условия.

"Что еще более важно, в документе описывается проблема, которая должна быть решена с точки зрения Кремля, возможно, чтобы убедить представителей российской элиты подписать соглашение", — говорится в заявлении.

Дипломаты подчеркивают, что некоторые пункты повторяют предложения Кремля о переговорах или поднимают темы дезинформации. По их мнению, в документе не указано, почему возник конфликт на Донбассе, а лишь прописаны пути его решения.

"Конфликт внутри и вокруг Украины" начался, когда российские войска в российской форме, но без знаков различия, захватили украинский полуостров Крым, и Москва "аннексировала" его. Затем Москва начала гибридную войну на Донбассе и использовала свой массивный дезинформационный аппарат, чтобы представить это как гражданский конфликт в Украине. Без кремлевского руководства, финансирования, оружия (включая тяжелое вооружение), боеприпасов и, в некоторых случаях, регулярных подразделений российской армии, не было бы "конфликта внутри и вокруг Украины", — подчеркнули эксперты.

Авторы протеста констатировали, что конфликт в Украине можно решить очень просто – восстановив территориальную целостность государства. И важно напомнить Кремлю, что он не должен диктовать политику своим соседям.

"Рекомендация игнорирует тот факт, что важнейшим элементом "Минска" является постоянное перемирие, которое может произойти уже завтра, если Москва проинструктирует своих офицеров и доверенных лиц на Донбассе. Более того, эта рекомендация подорвала бы позицию Евросоюза о том, что весь "Минск" должен быть реализован для отмены санкций", — добавили эксперты.

Среди тех, кто подписал заявление, экс-послы США в Украине Стивен Пайфер, Уильям Тейлор и Мари Йованович. После их заявления доклад под названием "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" удалили с сайта Мюнхенской конференции.

В МИД Украины, как сообщает Европейская правда, отвергли план Мюнхена по урегулированию конфликта между РФ и Украиной.

"Документ "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе..." - это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и безопасности ситуации в Украине, в частности вооруженной агрессии РФ против нашего государства", - говорится в комментарии.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности обсудили украинский вопрос. Так, ее участники согласовали 12 шагов для усиления безопасности в Украине и в евроатлантическом регионе.

Мюнхенская конференция по безопасности новости Донбасса новости Украины и мира
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