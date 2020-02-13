В НАТО дали оценку действиям Зеленского по конфликту на Донбассе

НАТО / УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил инициативы президента Украины Владимира Зеленского относительно поиска мирного решения конфликта на Донбассе, но рекомендовал прилагать как можно больше усилий для урегулирования ситуации.

"Мы можем похвалить президента Зеленского за инициативы по поиску мирного решения конфликта в Украине, однако необходимо сделать больше на пути к мирному урегулированию, где остается много проблем. Мы видим ежедневные нарушения соглашений о прекращении огня, мы видим, что наблюдатели ОБСЕ не могут перемещаться свободно и безопасно", - сказал он во время пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО.

По словам генсека НАТО, он доволен результатами встречи с министром обороны Украины Андреем Загороднюком и еще раз подчеркивает неизменную поддержку для Украины со стороны Североатлантического союза.

Столтенберг акцентировал, что во время визита в Одессу видел корабли НАТО на рейде, посетил морскую академию, где работают инструкторы НАТО. Он добавил, что это свидетельствует о практической помощи и политической поддержке Украины со стороны НАТО.

Как ранее сообщалось, Столтенберг снова "наехал" на Российскую Федерацию. По его словам, действия Кремля подрывают стабильность и безопасность.

Напомним, Столтенберг считает, что Европе с Россией нужно поддерживать жесткий диалог, что возможно лишь при условии крепких трансатлантических связей.